«Локомотив-Казанка» победил «Текстильщик» и сократил отставание от «Чертаново»

«Локомотив-Казанка» обыграл «Текстильщик» в матче первенства России в группе «Запад» ПФЛ. Дубль «Локо» занимает второе место в турнирной таблице, на 5 очков отставая от лидера «Чертаново».

Первенство России

Группа «Запад»

20-й тур "Псков-747" (Псков) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 4:0 (2:0)

Голы: Шишаев, 33 (1:0). Шиков, 38 (2:0). Шиков, 48 (3:0). Почипов, 84 (4:0).

"Коломна" — «Торпедо» (Владимир) — 1:2 (1:1)

Голы: Агапцев, 7 (0:1). Харатян, 45 (1:1). Родионов, 53 (1:2).

Нереализованный пенальти: Харатян (К), 89.

Гол: Рябоконь, 42.

"Текстильщик" (Иваново) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Ярковой, 89.