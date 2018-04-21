Ещё
«Локомотив-Казанка» победил «Текстильщик» и сократил отставание от «Чертаново»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив-Казанка» победил «Текстильщик» и сократил отставание от «Чертаново» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Локомотив-Казанка» обыграл «Текстильщик» в матче первенства России в группе «Запад» ПФЛ. Дубль «Локо» занимает второе место в турнирной таблице, на 5 очков отставая от лидера «Чертаново».
Первенство России
Группа «Запад»
20-й тур  "Псков-747" (Псков) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 4:0 (2:0)
Голы: Шишаев, 33 (1:0). Шиков, 38 (2:0). Шиков, 48 (3:0). Почипов, 84 (4:0).
"Коломна" — «Торпедо» (Владимир) — 1:2 (1:1)
Голы: Агапцев, 7 (0:1). Харатян, 45 (1:1). Родионов, 53 (1:2).
Нереализованный пенальти: Харатян (К), 89.
"Динамо-2" (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Кострома) — 1:0 (1:0)
Гол: Рябоконь, 42.
"Текстильщик" (Иваново) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Ярковой, 89.
Спорт-Экспресс: последние новости
Около шести тысяч человек обеспечат безопасность на матчах в Москве 18 апреля Кристиан Нобоа: "Поймал мяч на ногу, сразу пробил. Получилось красиво" На "Мордовия Арене" состоялся первый тестовый матч
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП148
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение