«Локомотив-Казанка» победил «Текстильщик» и сократил отставание от «Чертаново» 

«Локомотив-Казанка» обыграл «Текстильщик» в матче первенства России в группе «Запад» ПФЛ. Дубль «Локо» занимает второе место в турнирной таблице, на 5 очков отставая от лидера «Чертаново».
Первенство России
Группа «Запад»
20-й тур "Псков-747" (Псков) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 4:0 (2:0)
Голы: Шишаев, 33 (1:0). Шиков, 38 (2:0). Шиков, 48 (3:0). Почипов, 84 (4:0).
"Коломна" — «Торпедо» (Владимир) — 1:2 (1:1)
Голы: Агапцев, 7 (0:1). Харатян, 45 (1:1). Родионов, 53 (1:2).
Нереализованный пенальти: Харатян (К), 89.
"Динамо-2" (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Кострома) — 1:0 (1:0)
Гол: Рябоконь, 42.
"Текстильщик" (Иваново) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Ярковой, 89.