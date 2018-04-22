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Роджерс оценил свои шансы возглавить «Арсенал»
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Роджерс оценил свои шансы возглавить «Арсенал» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Арсенал».
"В футболе всегда ходит много слухов. Мой контракт с «Селтиком» действует еще на три года и я счастлив работать в этом клубе. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь в «Селтике». Возглавлять такой клуб это большая честь.
Могу сказать лишь то, что «Арсенал» это фантастический клуб. Но сейчас я полностью сосредоточен на «Селтике», — приводит слова Роджерса SportsMole.
Напомним, что «Арсенал» начал поиск нового тренера, который станет преемником уходящему в отставку Арсену Венгеру.
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