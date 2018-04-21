Пресс-аташе «Ростова»: «С Карпиным очень комфортно работать»

— С Карпиным сложно работать, можно лишнее слово сказать? На самом деле все профессионально у нас. С ним очень комфортно работать. — С кем лучше работалось, с Кучуком или Карпиным? Нельзя так сравнивать, оба профессионалы. — Кто самый общительный в «Ростове», по вашему опыту? Вообще у нас любой открыт для общения, просто нужно понимать, что Калачёв и Гацкан, люди которые дали сотню интервью, уже не слишком рвутся к общению с прессой.