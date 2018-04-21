Балаге: «Бавария» не хочет продавать Левандовского, но «Реал» готовит внушительную сумму"

Испанский журналист Гильем Балаге отметил, что "Реал" постарается подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

"Левандовски хочет перебраться в «Реал». После того, как поляк сменил агента, мы стали получать больше новой информации. Насколько мне известно, «Бавария» не хочет продавать игрока, но «Реал» приготовил внушительную сумму. Впрочем, в контракте Левандовского не прописана сумма отступных", — приводит слова Балаге Sky Sports.

Ранее стало известно, что Левандовски заинтересовал «Манчестер Сити».