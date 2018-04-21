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Балаге: «Бавария» не хочет продавать Левандовского, но «Реал» готовит внушительную сумму"
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Балаге: «Бавария» не хочет продавать Левандовского, но «Реал» готовит внушительную сумму" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Испанский журналист Гильем Балаге отметил, что "Реал" постарается подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.
"Левандовски хочет перебраться в «Реал». После того, как поляк сменил агента, мы стали получать больше новой информации. Насколько мне известно, «Бавария» не хочет продавать игрока, но «Реал» приготовил внушительную сумму. Впрочем, в контракте Левандовского не прописана сумма отступных", — приводит слова Балаге Sky Sports.
Ранее стало известно, что Левандовски заинтересовал «Манчестер Сити».
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