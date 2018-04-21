Кристиан Нобоа: Мы хотели победить, но в итоге получилась ничья

— Поздравляем с красивым голом! В том моменте сразу принял решение пробить? — Поймал мяч на ногу, сразу пробил. Получилось красиво.

— Сколько за сезон планируешь забить? — Не знаю, как пойдет! Сегодня забил, но гол трудовой получился. Мы хотели победить, но в итоге получилась ничья, одно очко. Смотрим дальше.

— Почему не получилось выиграть? — «Ростов» тоже очень хорошо играл сегодня. Оборона у них действовала хорошо, компактно. Не было момента, чтобы они рассыпались. Это футбол, надо смотреть дальше, — передает слова Нобоа пресс-служба клуба.