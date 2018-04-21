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Кристиан Нобоа: Мы хотели победить, но в итоге получилась ничья
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Кристиан Нобоа: Мы хотели победить, но в итоге получилась ничья 

Советский спорт 50 минут назад
— Поздравляем с красивым голом! В том моменте сразу принял решение пробить? — Поймал мяч на ногу, сразу пробил. Получилось красиво.
— Сколько за сезон планируешь забить? — Не знаю, как пойдет! Сегодня забил, но гол трудовой получился. Мы хотели победить, но в итоге получилась ничья, одно очко. Смотрим дальше.
— Почему не получилось выиграть? — «Ростов» тоже очень хорошо играл сегодня. Оборона у них действовала хорошо, компактно. Не было момента, чтобы они рассыпались. Это футбол, надо смотреть дальше, — передает слова Нобоа пресс-служба клуба.
Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал 35 очков и занимает седьмое место. У «Ростова» 31 очко и 11-е место. В следующем туре «Ростов» примет «Тосно», а «Рубин» на выезде сыграет с «Динамо».
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