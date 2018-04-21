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«Марсель» разгромил «Лилль» — 5:1, Товен и Митроглу оформили по дублю
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«Марсель» разгромил «Лилль» — 5:1, Товен и Митроглу оформили по дублю 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Марсель» разгромил «Лилль» в матче 34-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе провансальской команды по дублю оформили Флорьян Товен и Константинос Митроглу, один гол записал на свой счёт Лукас Окампос. У гостей единственный мяч забил Яссин Бензия.
«Марсель» набрал 69 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Лилль», в активе у которого 29 баллов, располагается на предпоследней позиции.
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