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Финальный этап «Веселых стартов» на призы губернатора Подмосковья прошел в Одинцове
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Финальный этап «Веселых стартов» на призы губернатора Подмосковья прошел в Одинцове 

РИАМО 13 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Одинцове в субботу прошел финальный этап спортивных состязаний «Веселые старты» на призы губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта.
Соревнования проводились между двумя категориями — учениками пятых и шестых классов, по шесть команд в одной возрастной группе.
«Победителями среди пятиклашек стала команда МОУ «Ново-Харитоновская СОШ №10» Раменского района, второе — МОУ «Радужненская СОШ» Коломенского округа, почетное третье место заняли школьники из МОУ «Гимназия №1» Волоколамского района», — говорится в сообщении.
Четвертое и пятое места заняли МБОУ «Лицей Лобни» и МОУ «СОШ „Перспектива“ из Власихи соответственно.
Помимо кубков, медалей и памятных подарков, которыми были награждены призеры, участники турнира получили денежные сертификаты.
»Призовой фонд и правила «Веселых стартов» позволили наградить не только тройки финалистов двух категорий, но и обладателей четвертого и пятых мест: 3 миллиона рублей — первое место, 2,5 миллиона рублей — второе место, 2 миллиона рублей — третье место, 1,5 миллиона рублей — четвертое место и по 1 миллиону за пятые места», — заключается в сообщении.
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