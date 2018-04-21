Финальный этап «Веселых стартов» на призы губернатора Подмосковья прошел в Одинцове

В подмосковном Одинцове в субботу прошел финальный этап спортивных состязаний «Веселые старты» на призы губернатора Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства физической культуры и спорта

Соревнования проводились между двумя категориями — учениками пятых и шестых классов, по шесть команд в одной возрастной группе.

«Победителями среди пятиклашек стала команда МОУ «Ново-Харитоновская СОШ №10» Раменского района, второе — МОУ «Радужненская СОШ» Коломенского округа, почетное третье место заняли школьники из МОУ «Гимназия №1» Волоколамского района», — говорится в сообщении.

Четвертое и пятое места заняли МБОУ «Лицей Лобни» и МОУ «СОШ „Перспектива“ из Власихи соответственно.

Помимо кубков, медалей и памятных подарков, которыми были награждены призеры, участники турнира получили денежные сертификаты.

»Призовой фонд и правила «Веселых стартов» позволили наградить не только тройки финалистов двух категорий, но и обладателей четвертого и пятых мест: 3 миллиона рублей — первое место, 2,5 миллиона рублей — второе место, 2 миллиона рублей — третье место, 1,5 миллиона рублей — четвертое место и по 1 миллиону за пятые места», — заключается в сообщении.