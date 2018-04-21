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Губернатор поставил перед футболистами «Ротор-Волгограда» долгосрочную задачу выйти в РФПЛ
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Губернатор поставил перед футболистами «Ротор-Волгограда» долгосрочную задачу выйти в РФПЛ 

ТАСС 56 минут назад
ВОЛГОГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Перед игроками клуба «Ротор-Волгоград» стоит задача не только закрепиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но и в дальнейшем выйти в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом на встрече с игроками заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В субботу «Ротор» победил «Луч-Энергию» со счетом 4:2 в первом тестовом матче на «Волгоград-Арене», которая построена к чемпионату мира 2018 года.
"Чтобы достигать больших результатов, вам надо пахать, — сказал Бочаров. — Мы готовы и будем помогать «Ротору», нас очень волнует и беспокоит, когда футболисты играют не совсем в полную силу. Понимаем, что нужно время и становление. Мы вернули в тяжелой трехлетней борьбе герб «Ротора», сегодня он принадлежит области".
"Мы ждем игры и результата от «Ротора». Мы нужно, чтобы вы закрепились и остались в ФНЛ. У нас есть задача, чтобы клуб играл в премьер-лиге, мы к ней идем. Не сомневаюсь, что «Ротор» будет там играть", — добавил губернатор.
ФК «Ротор» был ликвидирован в 2015 году в связи с многомиллионными долгами, после этого была создана команда «Ротор-Волгоград», которая дошла до ФНЛ.
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