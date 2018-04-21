«Армавир» сыграл вничью с «Биологом-Новокубанск» в первенстве России в группе «Юг» ПФЛ. Потерей очков армавирцев воспользовался «Афипс», обыгравший "Спартак" из Владикавказа. Это позволило клубу из Афипского выйти на первое место в турнирной таблице.
Отметим, что и «Армавир», и «Афипс» не проигрывают уже 22 матча подряд.
Первенство России
Группа «Юг»
28-й тур "Спартак" (Владикавказ) — «Афипс» (Афипский) — 0:1 (0:0)
Гол: Воробьев, 72.
"Спартак" (Нальчик) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 0:0 "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) — «Кубань-2» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Маркосов, 53.
"Ангушт" (Назрань) — «Анжи-2» (Махачкала) — 2:2 (0:1)
Голы: Шихбабаев, 1 (0:1). Алиев, 52 (1:1)., 63 (1:2). Балаев, 88 (2:2).
"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) — «Армавир» — 1:1 (0:1)
Голы: Каюмов, 15 (0:1). Дмитриенко, 89 (1:1).
"Чайка" (Песчанокопское) — «АФ им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0)
Голы: Ослоновский, 43 (1:0). Обозный, 70 (2:0).
СКА (Ростов-на-Дону) — «Дружба» (Майкоп) — 0:1 (0:0)
Гол: Мамонов, 74.
"Краснодар-2" (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1 (0:1)
Голы: Миносян, 21 (0:1). Татаев, 55 (1:1).
Удаление: Халваши (Ч), 82.