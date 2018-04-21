«Армавир» потерял очки, «Афипс» — единоличный лидер «Юга»

"Чайка" (Песчанокопское) — «АФ им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0)

Отметим, что и «Армавир», и «Афипс» не проигрывают уже 22 матча подряд.

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