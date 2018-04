«Вулверхэмптон» стал победителем чемпионшипа

«Вулверхэмптон» победил «Болтон» со счетом 4:0 в гостевом матче 44-го тура чемпионшипа. «Дачники» набрали 98 очков и опережают «Фулхэм» на 13 баллов. Таким образом, за два тура до окочания турнира «Вулверхэмптон» гарантировал себе чемпионский титул.

В следующем сезоне команда сыграет в премьер-лиге, где последний раз выступала в сезоне-2011/12.

It’s official… @Wolves are going up as CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/Kh4dvnJPHT

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) 21 апреля 2018 г.