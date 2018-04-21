Сигурдссон: «У голкипера „Ростова“ не было шансов отбить удар Нобоа»

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон прокомментировал ничью с «Рубином» (1:1) матче 27-го тура чемпионата России. В зимнее трансферное окно исландец переехал в Ростов из Казани, где играл на правах в аренды будучи игроком английского «Фулхэма».

"Встреча с бывшей командой? Для меня это неважно. Я провел хорошее время в «Рубине», сейчас провожу хорошее время в «Ростове». Ничего личного, ничего особенного. После такой игры, я думаю, одно очко — хороший результат. Конечно, мы хотели взять три очка, это очевидно.

Гол Нобоа? Красивый, это был идеальный удар. У вратаря не было шансов отбить его", — сказал Сигурдссон.

Слова исландца приводит издание.