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Хорен Байрамян: Ничья закономерна по игре
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Хорен Байрамян: Ничья закономерна по игре 

Советский спорт 27 минут назад
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«Кристиан — большой мастер. Он и в Ростове забивал красивые голы. Этот гол не случаен. Поздравляю его с этим голом.
Довольны результатом. Мы могли проиграть, могли выиграть. Ничья закономерна по игре, которая была сегодня. «Рубин» забил, мы могли тут же сравнять, но не получилось. В целом, мы довольны результатом. Надо двигаться дальше, надо выигрывать», — приводит РИА «Новости» слова Байрамяна.
«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Нобоа открыл счет ударом сходу из-за пределов штрафной.
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