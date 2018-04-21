Хорен Байрамян: Ничья закономерна по игре

«Кристиан — большой мастер. Он и в Ростове забивал красивые голы. Этот гол не случаен. Поздравляю его с этим голом.

Довольны результатом. Мы могли проиграть, могли выиграть. Ничья закономерна по игре, которая была сегодня. «Рубин» забил, мы могли тут же сравнять, но не получилось. В целом, мы довольны результатом. Надо двигаться дальше, надо выигрывать», — приводит РИА «Новости» слова Байрамяна

«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Нобоа открыл счет ударом сходу из-за пределов штрафной.