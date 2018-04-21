Сергей Павлов: «Сегодня футбол как праздник удался»

Сразу по окончании первого исторического мачта на новом стадионе «Волгоград Арена», в котором победу со счетом 4:2 одержал волгоградский «Ротор», тренер команды Сергей Павлов провел пресс-конференцию. Наставник сине-голубых ответил на вопросы журналистов о том, что тормозило игру в самом ее начале, а что еще предстоит разобрать с игроками.

В целом тренер волгоградского «Ротора», безусловно, остался доволен исходом матча. По его словам команда выдержала колоссальное эмоциональное напряжение. Открывать игрой новый стадион в родном городе — это большая ответственность.

— Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые оказали колоссальную поддержку команде, — с этих слов начал общение с журналистами тренер. — Не все у нас получилось так, как хотелось, но получилось самое главное — результат. В ряде матчей, которые мы сыграли, мы не доводили до того преимущества, которое было нам необходимо. Сегодня самых первых минут была нервозность, потому что ребята при такой поддержке и при такой публике не играли никогда. Это немножко давило. Потом забили гол и раскрепостились. У нас накопилось определенное количество травм, есть проблемы с составом, но отдача, которая сегодня была, была запредельная. Мы чувствовали общее единение города. Ребята все выложились.

Оценивая качество газона и состояние стадиона, Сергей Павлов сравнил его с лучшими аренами мира:

— Прекрасный стадион. Удобный и для зрителей, и для футболистов. Отличные раздевалки и разминочные зоны. Мне есть с чем сравнивать. Когда работал тренером сборной, я бывал на чемпионате мира в Японии и прекрасно видел те стадионы. Наш ни в чем не уступает. Прежде всего, он легкий и удобный. Есть стадионы большие, но они давят. На «Волгоград Арене» надо играть в хороший футбол. Думаю, что сегодня футбол как концерт, как праздник удался.

Из неприятного в сегодняшнем матче, по словам Сергея Павлова, две пропущенные контратаки.

— Пропустили две контратаки. Для команды, которая борется за свое право на жизнь, мы не имели на это право. Пропускать два мяча — это все-таки много. Мы можем играть качественно лучше. Это я точно знаю. И реально лучше. Когда ведешь, надо больше контроля. Счет был уже сделан, надо было просто правильно играть. И есть опытные футболисты, которые должны были это делать. У нас непростая ситуация в турнирной таблице и мы должны об этом думать всегда. Мне не понравилась сегодняшняя работа Горобанца. Когда играл Коротаев, подходов не было. Играли более компактно. Когда Горобанец вышел, мы пропустили сначала одну контратаку, потом вторую.