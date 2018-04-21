Ещё
Сергей Павлов: «Сегодня футбол как праздник удался»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Павлов: «Сегодня футбол как праздник удался» 

v1.ru 41 минуту назад
Фото: v1.ru
Сразу по окончании первого исторического мачта на новом стадионе «Волгоград Арена», в котором победу со счетом 4:2 одержал волгоградский «Ротор», тренер команды Сергей Павлов провел пресс-конференцию. Наставник сине-голубых ответил на вопросы журналистов о том, что тормозило игру в самом ее начале, а что еще предстоит разобрать с игроками.
В целом тренер волгоградского «Ротора», безусловно, остался доволен исходом матча. По его словам команда выдержала колоссальное эмоциональное напряжение. Открывать игрой новый стадион в родном городе — это большая ответственность.
— Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые оказали колоссальную поддержку команде, — с этих слов начал общение с журналистами тренер. — Не все у нас получилось так, как хотелось, но получилось самое главное — результат. В ряде матчей, которые мы сыграли, мы не доводили до того преимущества, которое было нам необходимо. Сегодня самых первых минут была нервозность, потому что ребята при такой поддержке и при такой публике не играли никогда. Это немножко давило. Потом забили гол и раскрепостились. У нас накопилось определенное количество травм, есть проблемы с составом, но отдача, которая сегодня была, была запредельная. Мы чувствовали общее единение города. Ребята все выложились.
Оценивая качество газона и состояние стадиона, Сергей Павлов сравнил его с лучшими аренами мира:
— Прекрасный стадион. Удобный и для зрителей, и для футболистов. Отличные раздевалки и разминочные зоны. Мне есть с чем сравнивать. Когда работал тренером сборной, я бывал на чемпионате мира в Японии и прекрасно видел те стадионы. Наш ни в чем не уступает. Прежде всего, он легкий и удобный. Есть стадионы большие, но они давят. На «Волгоград Арене» надо играть в хороший футбол. Думаю, что сегодня футбол как концерт, как праздник удался.
Из неприятного в сегодняшнем матче, по словам Сергея Павлова, две пропущенные контратаки.
— Пропустили две контратаки. Для команды, которая борется за свое право на жизнь, мы не имели на это право. Пропускать два мяча — это все-таки много. Мы можем играть качественно лучше. Это я точно знаю. И реально лучше. Когда ведешь, надо больше контроля. Счет был уже сделан, надо было просто правильно играть. И есть опытные футболисты, которые должны были это делать. У нас непростая ситуация в турнирной таблице и мы должны об этом думать всегда. Мне не понравилась сегодняшняя работа Горобанца. Когда играл Коротаев, подходов не было. Играли более компактно. Когда Горобанец вышел, мы пропустили сначала одну контратаку, потом вторую.
v1.ru: последние новости
На «Волгоград Арене» создали полный комфорт для болельщиков тестового матча «Очередь с ночи занимать?»: с 1 мая в Волгограде начнут продавать билеты на чемпионат мира Группе налетчиков на ювелирный магазин в Камышине дали от 10 до 12 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП145
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»
В сборной России по хоккею все плохо20
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение