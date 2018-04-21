Команда Фигу обыграла команду Роналдиньо в благотворительном матче УЕФА и ООН

ТАСС , 21 апреля. Команда Луиша Фигу со счетом 4:3 одержала победу над командой Роналдиньо в «Матче солидарности», который был организован Союзом европейских футбольных ассоциации ( УЕФА ) и ООН . Все средства, вырученные от данного мероприятия, пойдут на благотворительность.

Встреча прошла в Женеве. Команду «Фигу и друзья», капитаном которой был португалец, возглавил главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам . Команду «Роналдиньо и друзья», капитаном которой был назначен бразилец, возглавил бывший главный тренер мадридского "Реала" , «Милана», лондонского «Челси» и «Пари Сен-Жермен» Карло Анчелотти . Главным судьей матча был итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина.

В составе победителей голы забили Рауль, Пирес, Нуну Гомеш. За команду Роналдиньо отличились Шашич, Фрай и Кафу. Победный гол за несколько минут до конца встречи забил Сальгадо.

Также в рамках мероприятия проходит онлайн-аукцион, на котором можно купить различные артефакты от звезд мирового футбола, включая футбольные мячи и майки, подписанные игроками. Например, на аукционе продается футболка московского ЦСКА, подписанная полузащитником армейцев и сборной России Аланом Дзагоевым, и майка московского "Спартака" , подписанная полузащитником красно-белых и сборной России Денисом Глушаковым . Также на аукцион выставлены мяч, подписанный футболистами ЦСКА, и мяч, на котором оставлены автографы игроков «Спартака».

Как сообщалось, все средства, вырученные от этого матча, а также от благотворительного ужина и интернет— аукциона, пойдут в Детский фонд УЕФА. Они будут потрачены на гуманитарные проекты развития, которые призваны помогать детям с физическими ограничениями по всему миру. Примерно за час до матча прошли мероприятия с участием детей, которые должны подчеркнуть значение различий и мультикультурализма в качестве инструментов образования молодежи и достижения мира.