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Защитник «Ромы» Перес: «Манолас пока прекратит общение с Салахом»
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Защитник «Ромы» Перес: «Манолас пока прекратит общение с Салахом» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Защитник «Ромы» Бруно Перес поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Мы смотрели много домашних игр «Ливерпуля», чтобы подготовиться к игре. Нам будет очень трудно, так же, как это было с «Барселоной». Нам нужен хороший результат уже в первом матче.
Манолас регулярно общается с Салахом. Но сейчас Костас на некоторое время прекратит с ним общение. А после матчей они снова могут быть друзьями.
Мы знаем, как хорошо Салах сейчас играет в «Ливерпуле». Но и «Рома» заслужила быть в полуфинале», — приводит слова футболиста Football Italia.
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