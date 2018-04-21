Защитник «Ромы» Перес: «Манолас пока прекратит общение с Салахом»

Защитник «Ромы» Бруно Перес поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы смотрели много домашних игр «Ливерпуля», чтобы подготовиться к игре. Нам будет очень трудно, так же, как это было с «Барселоной». Нам нужен хороший результат уже в первом матче.

Манолас регулярно общается с Салахом. Но сейчас Костас на некоторое время прекратит с ним общение. А после матчей они снова могут быть друзьями.

Мы знаем, как хорошо Салах сейчас играет в «Ливерпуле». Но и «Рома» заслужила быть в полуфинале», — приводит слова футболиста Football Italia.