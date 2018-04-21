«Сандерленд» за год прошёл путь от Чемпионшипа до третьего дивизиона

«Сандерленд» в крутом пике. Год назад «чёрные коты» досрочно вылетели из Премьер-лиги, а сегодня команда потеряла шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе, прочно располагаясь на последнем месте за два тура до окончания турнира.