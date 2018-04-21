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«Гамбург» — «Фрайбург» — 1:0, «Штутгарт» — «Вердер» — 2:0 (обзоры)
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«Гамбург» — «Фрайбург» — 1:0, «Штутгарт» — «Вердер» — 2:0 (обзоры) 

Soccer News 10 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 31-го тура немецкой Бундеслиги.
"Гамбург" — «Фрайбург» — 1:0  "Штутгарт" — «Вердер» — 2:0
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