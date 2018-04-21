Каменева выиграла ЧР в плавании на 50 м кролем с рекордом страны 

Мария Каменева стала чемпионкой России в плавании на 50 м кролем, установив национальный рекорд (24,61). На дистанции 200 м на спине победу одержала Дарья Устинова, второй стала Анастасия Авдеева. Эти три спортсменки прошли отбор на чемпионат Европы в Глазго.
В кролевой эстафете 4х200 м победу одержала сборная Санкт-Петербурга (Юлия Сноз, Вероника Андрусенко, Полина Невмовенко, Дарья Устинова) с результатом 7.59,97.
Плавание. Чемпионат России. Москва Женщины. Вольный стиль. 50 м 1. Мария Каменева (Санкт-Петербург — Оренбургская обл.) — 24,61. 2. Арина Суркова (Новосибирская обл.) — 25,05. 3. Дарья Устинова (Санкт-Петербург) — 25,10.
Спина. 200 м 1. Дарья Устинова (Свердловская обл.) — 2.07,84. 2. Анастасия Авдеева (Владимирская обл.) — 2.09,25. 3. Полина Егорова (Башкортостан) — 2.09,94.
Вольный стиль. 4х200 м 1. Санкт-Петербург — 7.59,97. 2. Свердловская область — 8.01,68. 3. Самарская область — 8.06,39.