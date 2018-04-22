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Каменева выиграла ЧР в плавании на 50 м на спине
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Каменева выиграла ЧР в плавании на 50 м на спине 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ProOren
Мария Каменева стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 50 м на спине. Второе время показала Анастасия Фесикова. Обе спортсменки отобрались на чемпионат Европы.
У мужчин победу на дистанции 200 м баттерфляем одержал Александр Кудашев.
В кролевой эстафете 4х200 м первенствовала сборная Москвы (Михаил Довгалюк, Николай Снигирёв, Петр Жихарев, Артём Лобузов).
Плавание. Чемпионат России. Москва Женщины. Спина. 50 м  1. Мария Каменева (Санкт-Петербург — Оренбургская обл.) — 27,84. 2. Анастасия Фесикова (Пензенская обл. — ЯНАО) — 27,91. 3. Дарья Васькина (Москва) — 28,08.
Мужчины. Баттерфляй. 200 м  1. Александр Кудашев (Самарская обл.) — 1.57,54. 2. Даниил Пахомов (Санкт-Петербург — Архангельская обл.) — 1.57,63. 3. Александр Прибыток (Санкт-Петербург) — 1.57,79.
Вольный стиль. Эстафета 4х200 м  1. Москва — 7.15,45. 2. Татарстан — 7.19,60. 3. Санкт-Петербург — 7.24,00.
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