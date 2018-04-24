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Устинова — чемпионка России в плавании на 100 м на спине
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Устинова — чемпионка России в плавании на 100 м на спине 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ИА PenzaNews
В Москве продолжается чемпионат России по плаванию. Среди мужчин на дистанции 800 метров вольным стилем первенствовал Ярослав Потапов из ХМАО-Югры. Женский заплыв на 100 метров на спине выиграла Дарья Устинова из Свердловской области.
Плавание. Чемпионат России. Москва Мужчины. Вольный стиль. 800 м 1. Ярослав Потапов (ХМАО-Югра) — 7.55,05. 2. Илья Дружинин (ХМАО-Югра) — 7.55,10. 3. Максим Травников (Московская область/Ярославская область) — 7.58,05. Женщины. Спина. 100 м 1. Дарья Устинова (Свердловская область) — 59,73. 2. Мария Каменева (Санкт-Петербург/Оренбургская область) — 59?.. 3. Анастасия Фесикова (Пензенская область/ЯНАО) — 59,94.
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