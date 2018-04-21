Ещё
Прогноз на матч Бордо — ПСЖ: как сыграют чемпионы Франции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на матч Бордо — ПСЖ: как сыграют чемпионы Франции 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В тридцать четвёртом туре чемпионата Франции «Бордо» примет «ПСЖ». Команда Унаи Эмери уже выиграла титул Лиги 1 и не имеет турнирной мотивации, в отличие от соперника. «Жирондинцы» борются за попадание в Лигу Европы, а потому постараются набрать очки в противостоянии с грандом французского футбола. "Евро-Футбол.ру" анонсирует воскресный поединок на «Матмю Атлантик».
Бордо
Борьба за места в Лиге Европы во французской Лиге 1 обещает получиться жаркой. На текущий момент пятый «Ренн» и двенадцатый «Дижон» в турнирной таблице разделяют только шесть очков. В эту группу претендентов на билет в еврокубки входит и некогда грозный «Бордо». После побед над «Лиллем» (2:1) и «Монпелье» (3:1) команда Густаво Пойета намерена замахнуться на успешный результат и в поединке против флагмана французского футбола.
На прошлых выходных «ПСЖ» разгромил «Монако» со счётом 7:1 и оформил чемпионский титул. По сути, в этом сезоне у команды Унаи Эмери остался один важный матч — финал Кубка Франции против «Ле-Эрбье». В Лиге 1 же парижанам будет сложно находить мотивацию. Возможно, Эмери решит обратиться к ротации, дав шанс себя проявить молодым футболистам и резервистам. Для них это возможность получить бесценный опыт.
Где смотреть матч
Игру на «Матмю Атлантик», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.
Статистика личных встреч
"Бордо" — «ПСЖ»: +35=22-30. Разница мячей: 114-105.
Первый круг: 2:6.
"Бордо" имеет преимущество в матчах с «ПСЖ» в чемпионате, ведь ранее расстановка сил во французском футболе была совершенно иной. В первом же круге парижане разнесли соперника со счётом 6:2.
Интересные факты
— «ПСЖ» гарантировал себе чемпионский титул.
— «Бордо» не обыгрывал «ПСЖ» с осени 2014-го года.
Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»
"ПСЖ" гарантировал себе чемпионский титул, поэтому вряд ли подопечные Унаи Эмери будут лезть из кожи вон ради победы. «Бордо», в свою очередь, очень нужны очки, ведь команда рассчитывает попасть в еврокубки. Как нам кажется, «жирондинцы» дадут бой чемпионам Франции и если проиграют, то минимально. Наша ставка: «Бордо» с форой (+1,5)" с коэффициентом 1.62.
Алексей Антоненко
Евро-футбол.Ру: последние новости
Перегудов: "Стадион "Динамо" готов принять один из следующих матчей сборной России" "Сандерленд" за год прошёл путь от Чемпионшипа до третьего дивизиона Левандовски - лучший бомбардир-легионер в Бундеслиге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение27
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП182
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»1
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение