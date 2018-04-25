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Хаби Алонсо: «Баварии» следует обратить особое внимание на контратаки «Реала»
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Хаби Алонсо: «Баварии» следует обратить особое внимание на контратаки «Реала» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Бывший хавбек мадридского "Реала" и мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящей встречи его бывших команд в полуфинале Лиги чемпионов.
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"Первый матч всегда важен, несмотря на все сюрпризы, которые преподнес нам четвертьфинал. В Мюнхене «Бавария» оказывает сумасшедшее давление, «Реалу» придется помучаться.
Думаю, «Баварии» следует обратить особое внимание на контратаки мадридцев, поскольку эта команда может реализовать любой полумомент", — цитирует Алонсо Sky Sports.
Напомним, игра между командами состоится сегодня, 25 апреля, и стартует 21.45 мск.
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