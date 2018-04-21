Вадим Скрипченко: «Анжи» потерпел обидное поражение, но жизнь продолжается

«Маловато острых ситуаций было в матче. Было больше единоборств и мало осмысленности, слишком мало для того, чтобы забить.

В таких матчах, где победа нужна как воздух, раскрылись, постарались давление оказать и пропустили контратаку. Обидное поражение, но жизнь продолжается, — сказал Скрипченко в эфире канала „Наш Футбол“.

Единственный мяч на 84-й минуте забил Эрик Бикфалви . „Анжи“ с 24 очками на данный момент занимает 14-е место. У »Урала» 36 очков и шестое место.

В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Урал» — с «Ахматом».