Ещё
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии 

Советский спорт 1 час назад
В составе победителей отличились Алексис Санчес и Андер Эррера. У «шпор» гол в активе Деле Алли. Во втором полуфинале сыграют «Челси» и «Саутгемптон». Эта игра состоится завтра, 22 апреля и начнется в 17:00 по Москве.
Кубок Англии 1/2 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:1  Голы: Санчес, 24, Эррера, 62 — Алли, 11  «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия (Дармиан, 80), Янг, Погба, Матич, Лингард (Рэшфорд, 83), Эррера, Санчес (Феллайни, 90+6), Лукаку.
«Тоттенхэм»: Ворм, Санчес, Дэвис (Лукас Моура, 68), Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дембеле (Ваньяма, 78), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 86), Кейн.
Советский спорт: последние новости
«Ахмат Арена» готова принять сборную Египта Рагнар Сигурдссон: Нобоа нанес идеальный удар «Марсель» на своем поле разгромил «Лилль»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение28
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП182
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»1
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение