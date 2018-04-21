«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии 

В составе победителей отличились Алексис Санчес и Андер Эррера. У «шпор» гол в активе Деле Алли. Во втором полуфинале сыграют «Челси» и «Саутгемптон». Эта игра состоится завтра, 22 апреля и начнется в 17:00 по Москве.
Кубок Англии 1/2 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:1 Голы: Санчес, 24, Эррера, 62 — Алли, 11 «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия (Дармиан, 80), Янг, Погба, Матич, Лингард (Рэшфорд, 83), Эррера, Санчес (Феллайни, 90+6), Лукаку.
«Тоттенхэм»: Ворм, Санчес, Дэвис (Лукас Моура, 68), Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дембеле (Ваньяма, 78), Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 86), Кейн.