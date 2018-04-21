После матча «Анжи» — «Урал» судьи подверглись резкой критике

По окончании игры главный тренер ”Урала” Александр Тарханов дал интервью телеканалу «Наш футбол», во время которого проходящих мимо арбитров во главе с главным судьей Кириллом Левниковым обвинили в плохой работе, используя нецензурную лексику.

”Ты что, вне игры не видел, *******? Сучка”, — было слышно в прямом эфире. Кто именно критиковал арбитра, неизвестно. При этом бранная лексика продолжалась, в связи с чем интервью Тарханова было прервано.