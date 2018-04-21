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«Анжи» — «Урал». Интервью Тарханова после матча прервал поток нецензурной брани
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«Анжи» — «Урал». Интервью Тарханова после матча прервал поток нецензурной брани 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Флеш-интервью главного тренера «Урала» Александр Тарханов после победы над «Анжи» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России (1:0) было сорвано из-за бурного выяснения отношений за кадром. Специалист успел подчеркнуть, что игра носила напряженный характер, в том числе и для судей, после чего включение было прервано.
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— Матч был напряженный. Мы хотим повыше подняться, «Анжи» вылезает с предпоследнего места. Напряжение было сильнейшее. В том числе и для судейства. Судьи ошибались как в ту, так и в другую сторону. Результат закономерен, — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».
Часть слов во время флеш-интервью Тарханова была заглушена потоком нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не стало известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, вне игры не видел?»
Игру в Каспийске обслуживал главный арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Ему помогали Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Константин Шаламберидзе (Москва). После финального свистка претензии бригаде судей на поле предъявлял старший тренер «Анжи» Арсен Акаев.
Анжи — Урал
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