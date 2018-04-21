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«Анжи» — «Урал». Тарханову испортили флеш-интервью нецензурной бранью
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«Анжи» — «Урал». Тарханову испортили флеш-интервью нецензурной бранью 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Анжи» в матче 27-го тура чемпионата России (1:0) подчеркнул, что игра носила напряженный характер, в том числе и для судейства.
— Матч был напряженный. Мы хотим повыше подняться, «Анжи» вылезает с предпоследнего места. напряжение было сильнейшее, судьи ошибались как в ту, так и в другую сторону. Результат закономерен, — сказал Тарханов в эфире канала «Наш футбол».
Стоит отметить, что часть слов во время флеш-интервью Тарханова была заглушена потоком нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, неизвестно, но, скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, вне игры не видел?»
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