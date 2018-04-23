Ещё
В Комитет по этике не поступало обращение рассмотреть мат в прямом эфире после матча «Анжи» — «Урал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Комитет по этике не поступало обращение рассмотреть мат в прямом эфире после матча «Анжи» — «Урал» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Как стало известно «СЭ», нецензурная брань, попавшая в эфир телеканала «Наш футбол» в ходе флэш-интервью главного тренера "Урала" Александра Тарханова, скорее всего, принадлежит президенту «Анжи» Осману Кадиеву. Так как глава махачкалинцев не является лицом, внесенным в заявку на матч, то Контрольно-дисциплинарный комитет не может давать оценку этому эпизоду. Таким образом, разобрать момент, случившийся после игры 27-го тура «Анжи» — «Урал» (3:3), может только Комитет по этике РФС, но туда пока соответствующий запрос не поступал. Напомним, инициировать разбирательство тех или иных вопросов «этиками» может только руководство РФС, в то числе исполком организации.
Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, „вне игры“ не видел?»
Анжи — Урал
Спорт-Экспресс: последние новости
Карло Анчелотти: "Арсенал"? Все зависит от предложения" На стадионе "Санкт-Петербург" прошло тестовое выкатывание поля "Спартак" - "Ахмат": хозяева сыграют в красной форме, гости - в белой
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заработает на футболе миллиарды долларов104
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Грузинский боец едва не умер ради победы в поединке
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение