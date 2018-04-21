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Скрипченко: «Постарались давление оказать, но пропустили контратаку»
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Скрипченко: «Постарались давление оказать, но пропустили контратаку» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко подвёл итоги матча с "Уралом" (0:1) в эфире канала «Наш Футбол».
— Маловато острых ситуаций было создано сегодня. Было больше эмоциональной игры, единоборств много, не хватало немножко осмысленности. Вроде бы заряд был хорошим, но, тем не менее, этого маловато для того, чтобы забить и выиграть матч. Как правило, в таких играх, когда победа нужна, как воздух, где-то приходится раскрываться, рисковать, учитывая, что дома играли. Постарались давление оказать и забить этот гол, но пропустили контратаку. Конечно, обидно, но жизнь продолжается.
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