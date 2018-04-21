Победный гол в ворота «Анжи» (1:0) стал для Эрика Бикфалви восьмым в текущем чемпионате России. До полузащитника «Урала» никому из румынских футболистов не удавалось за один сезон отличиться больше семи раз. Именно столько мячей в сезоне-2009 записал на свой счет форвард «Терека» (теперь клуб называется «Ахмат». — Прим. «СЭ») Даниэл Панку. Всего в высшем российском дивизионе голами отмечались 20 румын, лучший результат принадлежит Георге Грозаву — 19, Бикфалви с 13 точными ударами — второй. (Кирилл БУРДАКОВ)
Анжи — Урал