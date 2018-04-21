Матч «Рубин» — «Ростов» завершился ничьей

Игра состоялась в субботу на стадионе «Центральный» в Казани

Матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Рубином» и «Ростовом» завершился ничьей, сообщает ТАСС

Игра состоялась в субботу на стадионе «Центральный» в Казани. В составе казанского клуба гол в ворота соперника на 40-й минуте забил Кристиан Нобоа . Уравнял счет на 67-й минуте Сергей Паршивлюк

Отметим, что «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице с 35 баллами. «Ростов» находится на 11-м месте, у него 31 балл.

29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно». 30 апреля в Москве «Рубин» встретится с «Динамо».