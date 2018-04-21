В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Беневенто».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Милан
Беневенто
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи Леонардо • Сапата Кристиан • Родригес Рикардо • Борини Фабио • Билья Лукас • Кесси Франк • Бонавентура Джакомо • Андре Силва • Кутроне Патрик
Запасные: Монтоливо Риккардо • Калинич Никола • Абате Игнасио • Антонелли Лука • Сторари Марко • Гомес Густаво • Мусаккио Матео • Доннарумма Антонио • Сусо Хесус • Маури Хосе • Локателли Мануэль
Пуджиони Кристиан • Санья Бакари • Джимсити Берат • Тошка Алин • Летиция Гаэтано • Раньери Сандро • Катальди Данило • Виола Николас • Бриньола Энрико • Джуричич Филип • Йемелло Пьетро
Запасные: Диабате Шейк • Кода Массимо • Париджини Витторио • Дель Пинто Лоренцо • Бриньоли Альберто • Венути Лоренцо • Гьямфи Брайт • Биллонг Жан-Клод • Вольпичелли Джованни
21 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
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