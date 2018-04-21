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Перегудов: "Стадион "Динамо" готов принять один из следующих матчей сборной России"

Смоллинг забил в трёх подряд выездных матчах "МЮ"

"Анжи" уступил дома "Уралу" и рискует опуститься в зону вылета по итогам тура