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«Милан» — «Беневенто»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Милан» — «Беневенто»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
В рамках 34-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» принимает «Беневенто».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Милан
Беневенто
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Бонуччи ЛеонардоСапата КристианРодригес РикардоБорини ФабиоБилья ЛукасКесси Франк • Бонавентура Джакомо • Андре Силва • Кутроне Патрик
Запасные: Монтоливо РиккардоКалинич Никола • Абате Игнасио • Антонелли ЛукаСторари Марко • Гомес Густаво • Мусаккио МатеоДоннарумма Антонио • Сусо Хесус • Маури ХосеЛокателли Мануэль
Пуджиони Кристиан • Санья Бакари • Джимсити Берат • Тошка Алин • Летиция Гаэтано • Раньери Сандро • Катальди Данило • Виола Николас • Бриньола Энрико • Джуричич Филип • Йемелло Пьетро
Запасные: Диабате Шейк • Кода Массимо • Париджини Витторио • Дель Пинто Лоренцо • Бриньоли Альберто • Венути Лоренцо • Гьямфи Брайт • Биллонг Жан-Клод • Вольпичелли Джованни
21 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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