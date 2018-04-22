Гол «Урала» засчитан верно. Вот подтверждение 

В распоряжении «СЭ» оказался стоп-кадр, подтверждающий правоту судейской бригады Кирилла Левникова, засчитавшей взятие ворот «Анжи» в субботнем матче 27-го тура чемпионата России, в котором махачкалинцы проиграли «Уралу» (0:1).
После финального свистка некоторые представители махачкалинского клуба пытались прорваться к арбитрам, выражая недовольство этим решением. Они считали, что в голевой атаке автор забитого мяча Бикфалви оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Константин Шаламберидзе, а Левников в итоге взятие ворот засчитал ошибочно.
По тому, как эпизод был показан во время телетрансляции, дать однозначную оценку действиям судьи-помощника не представлялось возможным. В момент паса Бумаля Бикфалви нет в кадре — нельзя было оценить его положение относительно защитников «Анжи» и определить, забежал ли он за линию офсайда. Теперь можно утверждать, что Шаламберидзе прав. (Александр БОБРОВ)
Анжи — Урал