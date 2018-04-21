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Правильно ли засчитан гол «Урала»?
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Правильно ли засчитан гол «Урала»? 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
После финального свистка матча 27-го тура чемпионата России «Анжи» — «Урал» (0:1) некоторые представители махачкалинского клуба пытались прорваться к арбитрам, выражая недовольство. Предположительно, гнев хозяев поля вызвало решение засчитать гол Бикфалви, ставший победным.
Они считали, что в той атаке автор забитого мяча оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал второй ассистент Константин Шаламберидзе, а Кирилл Левников в итоге взятие ворот засчитал. По тому, как эпизод был показан во время телетрансляции, дать однозначную оценку действиям судьи-помощника не представляется возможным. В момент паса Бумаля Бикфалви нет в кадре — нельзя оценить его положение относительно защитников «Анжи» и определить, забежал ли он за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)
Анжи — Урал
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