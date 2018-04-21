Эррера: «Мы вновь в финале, мы уже начинаем привыкать к этому»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии (2:1).

"В перерыве тренер сказал следовать нашему плану, и напомнил, что мы уже переворачивали неудачно складывающиеся матчи в последнее время. Я очень рад голу и нашей победе.

Мы вновь в финале, мы уже начинаем привыкать к этому. Этот клуб должен играть в финалах и выигрывать трофеи. С «Тоттенхэмом» ничего не бывает ясно, пока не прозвучал финальный свисток", — цитирует Эрреру ВВС.

"Манчестер Юнайтед" — первый финалист Кубка Англии