«Краснодар»: «Прилетели в Москву, но посадка отнюдь не мягкой была»

«Краснодар» в своем Инстаграме сообщил, что прилетел в Москву на игру 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. — Прилетели в Москву! Ураган не помешал, но посадка отнюдь не мягкой была… Хотя, и матч предстоит совсем не легкий, — говорится в сообщении. Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет завтра, 21 апреля. Начало — 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Прилетели в Москву! Ураган не помешал, но посадка отнюдь не мягкой была… Хотя, и матч предстоит совсем не легкий. #ЦСКАКраснодар #ВпередБыки

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 21 Апр 2018 в 11:12 PDT