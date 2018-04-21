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«Краснодар»: «Прилетели в Москву, но посадка отнюдь не мягкой была»
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«Краснодар»: «Прилетели в Москву, но посадка отнюдь не мягкой была» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
«Краснодар» в своем Инстаграме сообщил, что прилетел в Москву на игру 27-го тура чемпионата России против ЦСКА. — Прилетели в Москву! Ураган не помешал, но посадка отнюдь не мягкой была… Хотя, и матч предстоит совсем не легкий, — говорится в сообщении. Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет завтра, 21 апреля. Начало — 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Прилетели в Москву! Ураган не помешал, но посадка отнюдь не мягкой была… Хотя, и матч предстоит совсем не легкий. #ЦСКАКраснодар #ВпередБыки
Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 21 Апр 2018 в 11:12 PDT
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