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Новосельцев и Джорджевич навестили футболистов «Зенита» в гостинице
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Новосельцев и Джорджевич навестили футболистов «Зенита» в гостинице 

SPORT24.ru 45 минут назад
Игроки «Арсенала» Лука Джорджевич и Иван Новосельцев посетили гостиницу, в которой остановились футболисты и тренерский штаб ”Зенита” в преддверии матча 27-го тура чемпионата России в Туле. Об этом сообщает корреспондент Sport24.ru Владимир Колос.
Напомним, что права на футболистов принадлежат сине-бело-голубым. Джорджевич выступает за «канониров» с прошлого лета, Новосельцев играет в Туле с января. Арендные соглашения игроков рассчитаны до конца сезона-2017/18.
Зимой маршрутом Санкт-Петербург — Тула также последовал нападающий Артем Дзюба. Об участии футболиста в предстоящей встрече точно не известно, однако сам форвард заявлял о готовности ради выхода на поле.
Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится завтра и начнется в 14:00 по московскому времени.
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