Новосельцев и Джорджевич навестили футболистов «Зенита» в гостинице

Напомним, что права на футболистов принадлежат сине-бело-голубым. Джорджевич выступает за «канониров» с прошлого лета, Новосельцев играет в Туле с января. Арендные соглашения игроков рассчитаны до конца сезона-2017/18.

Зимой маршрутом Санкт-Петербург — Тула также последовал нападающий Артем Дзюба . Об участии футболиста в предстоящей встрече точно не известно, однако сам форвард заявлял о готовности ради выхода на поле.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится завтра и начнется в 14:00 по московскому времени.