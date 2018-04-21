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Габриэль Ландеског: Я редко видел, чтобы вратарь играл на таком уровне
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Габриэль Ландеског: Я редко видел, чтобы вратарь играл на таком уровне 

Советский спорт 40 минут назад
Очень спокойно, уверенно в течение всего матча. Гол был забит на добивании. Хороший бросок и рикошет от конька.
Эндрю Хэммонд: Мы никогда не сдаемся
Но даже после этого он был спокоен. Продолжал работать, играть. При счете 2:1 за полторы минуты до сирены у них были голевые моменты, но он был надежен. На это было приятно смотреть, — передает слова Ландескога официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Хэммонд, отразивший 44 броска, был признан лучшим игроком дня.
Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в Денвере в воскресенье в 02:00 по московскому времени.
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