Габриэль Ландеског: Я редко видел, чтобы вратарь играл на таком уровне

Очень спокойно, уверенно в течение всего матча. Гол был забит на добивании. Хороший бросок и рикошет от конька.

Но даже после этого он был спокоен. Продолжал работать, играть. При счете 2:1 за полторы минуты до сирены у них были голевые моменты, но он был надежен. На это было приятно смотреть, — передает слова Ландескога официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Хэммонд, отразивший 44 броска, был признан лучшим игроком дня.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в Денвере в воскресенье в 02:00 по московскому времени.