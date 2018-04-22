Горак: чешские хоккеисты постараются прервать неудачную серию в матчах со сборной России

ПАРДУБИЦЕ /Чехия/, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий /. Хоккеисты сборной Чехии постараются прервать неудачную для себя серию против команды России в предстоящей игре домашнего этапа Евротура. Такое мнение ТАСС высказал форвард чешской сборной и подольского «Витязя» Роман Горак

Встреча пройдет в воскресенье в Пардубице, начало — в 15:20 мск. Сборная России не проигрывает команде Чехии на протяжении семи официальных игр. Последний раз россияне терпели поражение от чешской команды на домашнем чемпионате мира в 2016 году.

"У россиян опытная и мастеровитая команда с очень хорошим нападением. Не столь важно, кого они привезли на этот турнир, но они всегда хороши. Да, у нас длительная серия из поражений от сборной России. Но мы будем играть дома и готовы прервать эту традицию", — считает Горак.

"Думаю, мы сможем хорошо сыграть в защите и остановим [Никиту] Гусева и других форвардов россиян, — продолжил собеседник ТАСС. — Да, последние несколько игр на Олимпиаде и чемпионате мира мы не могли забросить российской команде шайб, проигрывая со счетом 0:3. Еще раз повторю, что мы готовы перетянуть чашу весов на свою сторону".

Накануне сборная Чехии оказалась сильнее команды Швеции в матче Евротура (3:1). «Мы хорошо начали игру и в первом периоде были быстрее соперника, во второй двадцатиминутке дали шведам слишком много свободного пространства, они начали играть гораздо лучше. В заключительном отрезке нам вновь удалось реализовать большинство. Игра в неравных составах стала значительной частью общего успеха, также отмечу отличную игру голкипера», — сказал чешский форвард.

30 апреля у Горака истекает контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь», в котором 26-летний игрок выступает с 2014 года. «Мои переговоры с „Витязем“ в процессе, но пока ничего не решено. Да, велика вероятность, что я останусь в клубе, но пока ничего не решено», — заключил собеседник ТАСС.