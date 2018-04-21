Ещё
Паршивлюк: «Кажется, Зуев ещё помнит спартаковские связи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Паршивлюк: «Кажется, Зуев ещё помнит спартаковские связи» 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк в программе «По горячим следам» поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:1).
— Как вообще подытожить итог этого матча, всё-таки это то, что вы ожидали? Одного очка достаточно увезти из Казани сейчас, когда «Рубин» на ходу?
— Как складывалась игра, конечно, это очко нам очень поможет, потому что проигрывали. Тяжело взять очки у «Рубина», когда они ведут в счёте, потому что они сразу командой садятся, и вскрыть оборону сложно. Слава богу, удалось отыграться, поэтому я считаю, что для нас это позитивный результат.
Валерий Карпин поле матча сказал, что именно до гола он очень нервничал, и очень важно было забить на тот момент. Когда забили, почувствовали уверенность какую-то определённую, или на самом деле вы были уверенны, что сравняете счёт, и всё будет хорошо?
— До нашего гола. Мы в принципе заканчивали первый тайм, у нас был момент, к сожалению, не получилось забить и попали в перекладину. Я думаю, если бы сравняли ещё раньше, то было проще. Конечно, когда ты проигрываешь в счёте, и времени остаётся всё меньше и меньше, закрадываются сомнения там какие-то. Мы верили, и в итоге, слава богу, получилось забить, поэтому говорю ещё раз, как складывалась игра, эта ничья для нас не самый худший вариант.
— На повторе очень понравилось, как вы чётко с Зуевым разобрались. Что сказали в этот момент?
— Там, мне кажется нечётко. Я очень сильно кричал, чтобы мне он мяч оставил и, слава богу, Саня не стал на себя играть и отошёл. Получилось, что спартаковские связи ещё помнит, мне кажется.
— Насчёт спартаковских связей. Как-то смотрели Кубок в полуфинале. Ждали поражения "Спартака", чтобы «Рубин» был менее мотивирован?
— Нет, такую комбинацию я вообще в голове не пропускал. Нет, я просто смотрел Кубок, и для меня было, конечно, удивительным, как и для всех, что «Спартак», к сожалению, не выиграл, но это футбол. В одной игре всё может случиться, поэтому случилось так. Жизнь продолжается.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Перегудов: "Стадион "Динамо" готов принять один из следующих матчей сборной России" Смоллинг забил в трёх подряд выездных матчах "МЮ" "Анжи" уступил дома "Уралу" и рискует опуститься в зону вылета по итогам тура
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП174
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»1
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение