Паршивлюк: «Кажется, Зуев ещё помнит спартаковские связи»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк в программе «По горячим следам» поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (1:1).

— Как вообще подытожить итог этого матча, всё-таки это то, что вы ожидали? Одного очка достаточно увезти из Казани сейчас, когда «Рубин» на ходу?

— Как складывалась игра, конечно, это очко нам очень поможет, потому что проигрывали. Тяжело взять очки у «Рубина», когда они ведут в счёте, потому что они сразу командой садятся, и вскрыть оборону сложно. Слава богу, удалось отыграться, поэтому я считаю, что для нас это позитивный результат.

Валерий Карпин поле матча сказал, что именно до гола он очень нервничал, и очень важно было забить на тот момент. Когда забили, почувствовали уверенность какую-то определённую, или на самом деле вы были уверенны, что сравняете счёт, и всё будет хорошо?

— До нашего гола. Мы в принципе заканчивали первый тайм, у нас был момент, к сожалению, не получилось забить и попали в перекладину. Я думаю, если бы сравняли ещё раньше, то было проще. Конечно, когда ты проигрываешь в счёте, и времени остаётся всё меньше и меньше, закрадываются сомнения там какие-то. Мы верили, и в итоге, слава богу, получилось забить, поэтому говорю ещё раз, как складывалась игра, эта ничья для нас не самый худший вариант.

— На повторе очень понравилось, как вы чётко с Зуевым разобрались. Что сказали в этот момент?

— Там, мне кажется нечётко. Я очень сильно кричал, чтобы мне он мяч оставил и, слава богу, Саня не стал на себя играть и отошёл. Получилось, что спартаковские связи ещё помнит, мне кажется.

— Насчёт спартаковских связей. Как-то смотрели Кубок в полуфинале. Ждали поражения "Спартака" , чтобы «Рубин» был менее мотивирован?

— Нет, такую комбинацию я вообще в голове не пропускал. Нет, я просто смотрел Кубок, и для меня было, конечно, удивительным, как и для всех, что «Спартак», к сожалению, не выиграл, но это футбол. В одной игре всё может случиться, поэтому случилось так. Жизнь продолжается.