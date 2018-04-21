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«Севилья» — «Барселона». Силлессен — в воротах каталонцев
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«Севилья» — «Барселона». Силлессен — в воротах каталонцев 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
Стали известны составы «Севильи» и «Барселоны» на финал Кубка Испании. Место в воротах каталонцев займет Яспер Силлессен. Голландец в текущем сезоне выходит на поле только в матчах Кубка страны (и в одной игре Лиги чемпионов).
"Севилья": Сориа — Хесус Навас — Меркадо, Лангле, Эскудеро — Н'Зонзи, Банега — Сарабия, Васкес, Корреа — Муриэль.
Запасные — Рико, Лаюн, Каррису, Писарро, Бен Йеддер, Рамирес, Нолито.
"Барселона": Силлессен — Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Альба — Коутинью, Бускетс, Ракитич — Иньеста, Л. Суарес, Месси.
Запасные — тер Штеген, Семеду, Д. Суарес, Дембеле, Паулинью, Алькасер, Фермален.
Матч «Севилья» — «Барселона» стартует в 22.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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