Габриэль Ландеског: Важно, что серия с «Нэшвиллом» продолжается, и мы вернули ее домой

Это большие эмоции, когда ты остаешься в плей-офф и сражаешься за победу. То, о чем мы говорили в раздевалке до игры.

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Нам нужно выиграть одну встречу. Только одну, и думать именно о ней. Нам не нужно взять три матча сразу в один вечер. Вернуть серию домой в Денвер, остаться в игре и идти за новой победой, — цитирует Ландескога официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Эвеланш» сравнял счет на 56-й минуте встречи, а за 1:28 до конца третьего периода нападающий «Колорадо» Свен Андригетто забил победный гол.

Напомним, что счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в Денвере в воскресенье в 02:00 по московскому времени.