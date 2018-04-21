Врач ЦСКА: «Я бы всех защитников ЦСКА назвал бы бесстрашными, не только Фернандеса»

Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов дал характеристику последних серьёзных травм, полученных игроками «армейцев».

— Действительно, это был очень непростой период. Каждая из перечисленных вами травм имела свою причину, биомеханику и степень повреждения, — приводит слова Керимова клубный сайт ЦСКА. — Исходя из этого, в дальнейшем мы определяли тактику лечения. Алексей Березуцкий получил перелом наружной лодыжки со смещением, ему потребовалась операция. Вскоре после возвращения из Хабаровска он отправился в Мюнхен.

У Георгия Миланова был перелом малоберцовой кости без смещения, а Георгию Щенникову мы диагностировали «стрессовый» перелом большеберцовой кости. Миланову и Щенникову мы назначили консервативное лечение. На сегодняшний день, как известно, все эти футболисты принимают участие в официальных матчах.

— В ответном поединке с «Црвеной Звездой» тяжёлую травму получил Виктор Васин , у которого был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Как проходит его восстановление?

— В данный момент он занимается по соответствующей программе реабилитации, которую составили специально для него. Всё идёт по плану. Полагаю, необходимо напомнить, что первичный двухнедельный этап восстановления Васин прошёл в Риме, поскольку операция прошла именно там.

— То и дело достается на поле бесстрашному Марио Фернандесу . Вот и в начале этой весны игрок выбыл более чем на месяц.

— С вашего позволения, я бы всех защитников ЦСКА назвал бесстрашными. Что же касается Марио, то у него после матча с «Уралом» были выявлены разрыв, а также гематома одной из мышц задней поверхности бедра. Характер травмы и степень повреждения определили именно такой срок реабилитации.

— В конце марта травму наружного мениска правого коленного сустава получил Астемир Гордюшенко

— Это произошло по ходу товарищеской игры с «Рязанью», состоявшейся во время паузы для матчей сборных. Травма, к сожалению, требовала оперативного лечения. Астемир отправился в одну из мюнхенских клиник и уже через несколько дней вернулся в Москву.

— Когда Гордюшенко сможет вернуться в строй?

— Планируем, что его восстановление должно занять около двух месяцев.