Алли: «Так больше не может продолжаться»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подвел итоги полуфинального матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Мы сами себя поставили в такую ситуацию, это разочаровывает. Мы должны собраться и сильно закончить сезон. Нельзя вести в счете 1:0 и уступить 1:2, особенно против команды вроде «Манчестер Юнайтед». Нельзя ставить себя в такое положение. С первых минут мы доминировали на поле, все должно было закончиться в нашу пользу.

Все обсуждают это [трофеи]. Мы хотим выигрывать трофеи. Так не может больше продолжаться. Мы не можем разбрасываться этими шансами, мы должны исправиться", — цитирует Алли ВВС.

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