Ещё
«Барселона» — «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» — «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 12 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В финале Кубка Испании по футболу «Барселона» играет против «Севильи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Севилья
Барселона
Сория Давид • Навас Хесус • Меркадо Габриэль • Ленгле Клеман • Эскудеро Серхио • Банега Эвер • Н'Зонзи СтивенСарабия ПаблоВаскес ФранкоКорреа ХоакинМуриэль Луис
Запасные: Карришу Даниэль • Лаюн МигельПисарро Гвидо • Нолито Агудо • Бен-Йедер ВиссамРико СерхиоСандро Рамирес
Силессен Яспер • Роберто Серхи • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Альба Хорди • Коутиньо Филиппе • Ракитич Иван • Бускетс Серхио • Иньеста АндресСуарес ЛуисМесси Лионель
Запасные: Вермален ТомасПаулиньо Жозе • Тер Штеген Марк-Андре • Алькасер Пако • Денис СуаресДембеле УсманСемеду Нелсон
21 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
Перегудов: "Стадион "Динамо" готов принять один из следующих матчей сборной России" Смоллинг забил в трёх подряд выездных матчах "МЮ" "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП174
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»1
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение