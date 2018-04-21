В финале Кубка Испании по футболу «Барселона» играет против «Севильи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Севилья
Барселона
Сория Давид • Навас Хесус • Меркадо Габриэль • Ленгле Клеман • Эскудеро Серхио • Банега Эвер • Н'Зонзи Стивен • Сарабия Пабло • Васкес Франко • Корреа Хоакин • Муриэль Луис
Запасные: Карришу Даниэль • Лаюн Мигель • Писарро Гвидо • Нолито Агудо • Бен-Йедер Виссам • Рико Серхио • Сандро Рамирес
Силессен Яспер • Роберто Серхи • Пике Херард • Юмтити Самуэль • Альба Хорди • Коутиньо Филиппе • Ракитич Иван • Бускетс Серхио • Иньеста Андрес • Суарес Луис • Месси Лионель
Запасные: Вермален Томас • Паулиньо Жозе • Тер Штеген Марк-Андре • Алькасер Пако • Денис Суарес • Дембеле Усман • Семеду Нелсон
21 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
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