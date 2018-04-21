«Барселона» — «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В финале Кубка Испании по футболу «Барселона» играет против «Севильи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Севилья

Барселона

21 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).

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