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Моуриньо назвал победу «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» заслуженной
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Моуриньо назвал победу «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» заслуженной 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинальном матче Кубка Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мы заслужили эту победу. Если поделить матч на периоды, то мы были лучше в большинстве этих периодов. Даже когда они владели мячом при счете 2:1, мы все полностью контролировали", — цитирует Моуринью "Би-би-си".
Также тренер отметил, что клуб получает слишком много критики в свой адрес.
"Мы можем закончить чемпионат вторыми, и это будет достижением для клуба, который не был на этой позиции несколько лет. И мы вышли в четвертый финал за три года. Поэтому, возможно, нас слишком много критикуют", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:1.
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