Моуриньо назвал победу «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом» заслуженной

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в полуфинальном матче Кубка Англии. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мы заслужили эту победу. Если поделить матч на периоды, то мы были лучше в большинстве этих периодов. Даже когда они владели мячом при счете 2:1, мы все полностью контролировали", — цитирует Моуринью "Би-би-си"

Также тренер отметил, что клуб получает слишком много критики в свой адрес.

"Мы можем закончить чемпионат вторыми, и это будет достижением для клуба, который не был на этой позиции несколько лет. И мы вышли в четвертый финал за три года. Поэтому, возможно, нас слишком много критикуют", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 2:1.