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Моуринью: «Почему вокруг нас так много критики?»
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Моуринью: «Почему вокруг нас так много критики?» 

Евро-футбол.Ру 12 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии (2:1).
"Мы этого заслужили. Если разделить матч на отрезки, то мы были лучшими в большинстве этих отрезков. Даже когда мяч был у них, а мы вели в счете, все было под нашим контролем.
Мы потеряли контроль лишь после пропущенного гола. В перерыве мы много говорили — мы вышли на поле позже, потому что долго обсуждали нашу игру.
Мы должны задаться вопросом, почему вокруг нас так много критики? Мы можем завершить чемпионат вторыми с преимуществом в шесть очков. Сделать подобное будет большим успехом, учитывая количество фантастических команд вокруг нас. Мы не добивались подобного уже несколько лет.
Это будет наш четвертый финал за три года. Кажется, вокруг действительно слишком много критики", — цитирует Моуринью ВВС.
"Манчестер Юнайтед" — первый финалист Кубка Англии
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