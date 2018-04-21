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Жозе Моуринью: «Почему „МЮ“ так много критикуют?»
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Жозе Моуринью: «Почему „МЮ“ так много критикуют?» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал закономерной победу над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии (2:1). Также специалист выразил недоумение по поводу большого количества критики в адрес его клуба.
— Мы заслужили это, — цитирует BBC Моуринью. — Если разделить матч на отрезки, то мы были лучше на большинстве из них. Даже когда соперник владел мячом, мы полностью контролировали ситуацию.
Мы должны спросить себя: почему нас так много критикуют? Мы можем стать вторыми в премьер-лиге, если наберем шесть очков. Это будет серьезное достижение для клуба, учитывая фантастических соперников, с которыми нам приходилось играть. И еще у нас будет четвертый финал за три года. Возможно, в наш адрес слишком много критики.
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур
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