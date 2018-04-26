Около 400 тыс. болельщиков посетят Санкт-Петербург во время ЧМ-2018

ТАСС , 26 апреля. Санкт-Петербург во время чемпионата мира по футболу 2018 года посетят не менее 400 тыс. болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

"Ожидается, что Северную столицу во время ЧМ-2018 посетят не менее 400 тыс. человек. Это будут футбольные болельщики с семьями", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на период с 25 мая по 25 июля ужесточаются правила постановки на миграционный учет. Все иностранные граждане, прибывающие в Петербург в этот период, должны встать на учет в течении 24 часов с момента прибытия [7 дней до ужесточения правил], а граждане России должны встать на учет в течение трех дней без учета выходных дней. Органы миграционного учета в дни ЧМ будут работать без выходных.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.