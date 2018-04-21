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Проверка системы выкатывания поля состоялась на стадионе ЧМ-2018 «Санкт-Петербург»
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Проверка системы выкатывания поля состоялась на стадионе ЧМ-2018 «Санкт-Петербург» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 апреля. Проверка системы выкатывания поля прошла на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит».
Отмечается, что процесс выкатывания занял около четырех часов. Поле приводится в движение 294 железными роликами, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговыми модулями, оснащенных электроприводами. Для стабилизации хода используется железобетонный желоб, для уменьшения нагрузки на механизмы — система воздушных подушек.
"Сегодняшние работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени, — говорится в сообщении пресс-службы. — Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. По словам агронома стадиона «Санкт-Петербург», естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для нашего газона в преддверии важной игры".
На стадионе «Санкт-Петербург» 29 апреля пройдет матч "Зенит" — ЦСКА в рамках 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
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